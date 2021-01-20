Названы самые популярные ноутбуки в России

В «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что в 2020 году наблюдался максимальный спрос на ноутбуки с 2015 года. Всего за указанный период в России было продано около 3,1 млн ноутбуков. Это на 30% больше по сравнению с 2019 годом.

Самыми продаваемыми моделями стали Huawei MateBook D 14 Nbl-WAQ9R, MateBook D 15 Boh-WAQ9R, Honor MagicBook 14 Nbl-WAQ9HNR, Lenovo IdeaPad S145-15AST и Apple MacBook Air 13 (MQD32). Если говорить вообще о бренде, то больше всего продаж пришлось на Acer.

Отмечается, что россияне в основном выбирали ноутбуки с дисплеем от 13,5 дюймов и выше. Средний чек на такую покупку составил 45 000 рублей.