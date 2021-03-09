Названы самые популярные ноутбуки в России для покупки с рук

Как пишет «Российская газета», больше всего спрос вырос на технику Huawei и Honor. В 2020 году россияне интересовались этими ноутбуками в 3,6 раз активнее, чем в 2019 году.

Также вырос спрос на ноутбуки Samsung — в 2,6 раза. Покупкой ноутбуков Acer и ASUS россияне интересовались на 64% чаще, покупкой MacBook — на 65%, а покупкой моделей MSI — на 60%.​

В целом же, самыми популярными оказались ноутбуки ASUS. На втором месте стоят модели MSI, на третьем — MacBook, на четвёртом — Acer, на пятом — Lenovo.