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Названы самые популярные среди россиян ноутбуки во время пандемии

MacBook держатся в топе, но есть и другие линейки
Названы самые популярные среди россиян ноутбуки во время пандемии. Данными поделились эксперты Яндекс.Маркета.

Они изучили спрос на ноутбуки и выяснили, как менялись предпочтения граждан до и после введения режима самоизоляции, обусловленного пандемией коронавирусной инфекции. Для исследования использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины за период с 1 ноября 2019 по 22 апреля 2020.

Сообщается, что после 8 марта спрос на ноутбуки начал резко расти. Особенно интерес к устройствам увеличился 19 марта. До этого момента россиян, в основном, интересовали ноутбуки в среднем по цене в 56 тысяч рублей. Перед 8 марта порог повысился — составил 63 тысячи рублей. В начале апреля же средняя цена наиболее популярных предложений упала до 49 тысяч рублей. Сейчас она держится в пределах 50-53 тысячи рублей.

В пресс-релизе исследователей сказано, что за весь изученный период в «десятке» по популярности держались ноутбуки Apple. Вот так в целом выглядит рейтинг самых популярных моделей в период самоизоляции:

  1. Apple MacBook Air 13 Mid 2017.
  2. ASUS VivoBook 15 X512.
  3. Apple MacBook Pro 13 Mid 2019.
  4. Apple MacBook Pro 16 Late 2019.
  5. Apple MacBook Air 13 Mid 2019.
  6. Apple MacBook Pro 16 Late 2019.
  7. ASUS TUF Gaming FX505.
  8. MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU.
  9. ASUS M570DD-E4065.
  10. Apple MacBook Air 13 Mid 2019.
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