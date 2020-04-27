Названы самые популярные среди россиян ноутбуки во время пандемии

Они изучили спрос на ноутбуки и выяснили, как менялись предпочтения граждан до и после введения режима самоизоляции, обусловленного пандемией коронавирусной инфекции. Для исследования использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины за период с 1 ноября 2019 по 22 апреля 2020.

Сообщается, что после 8 марта спрос на ноутбуки начал резко расти. Особенно интерес к устройствам увеличился 19 марта. До этого момента россиян, в основном, интересовали ноутбуки в среднем по цене в 56 тысяч рублей. Перед 8 марта порог повысился — составил 63 тысячи рублей. В начале апреля же средняя цена наиболее популярных предложений упала до 49 тысяч рублей. Сейчас она держится в пределах 50-53 тысячи рублей.

В пресс-релизе исследователей сказано, что за весь изученный период в «десятке» по популярности держались ноутбуки Apple. Вот так в целом выглядит рейтинг самых популярных моделей в период самоизоляции: