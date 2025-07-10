Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 10 июля 2025, 19:53
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Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 года

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Аналитики AliExpress СНГ выяснили самые продаваемые планшеты в России за первую половину 2025 года. В тройке лидеров — устройства от Xiaomi, POCO и Lenovo. Также в топ попали модели от Teclast и CHUWI.
Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 года

© Ferra.ru

  • Первое место занял Xiaomi Redmi Pad SE с 11-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и мощным аккумулятором на 8000 мАч.
Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 года

© Xiaomi

  • На втором месте — POCO Pad с 12-дюймовым экраном, частотой обновления 120 Гц и батареей на 10 000 мАч.

  • Третье место у Lenovo Xiaoxin Pad 2024 — планшета с 11-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и батареей на 7700 мАч.

Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 года

© Lenovo

Также в топе можно увидеть:

  • Xiaomi Pad 7 с мощным «железом» и экраном 3.2K

  • Бюджетные Teclast T50 Plus, T60, T70 и P85T

Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 года

© Teclast

  • Игровой Lenovo Legion Y700 с частотой экрана 165 Гц CHUWI Hi10 X Pro с 10-дюймовым дисплеем и доступной ценой

Самыми прибыльными моделями по выручке стали Xiaomi Redmi Pad SE, POCO Pad и Lenovo Xiaoxin Pad. Кстати, по данным AliExpress, среднее время доставки из Китая в Россию в марте составило 14,1 дня.

Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный
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