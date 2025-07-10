Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 года

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Аналитики AliExpress СНГ выяснили самые продаваемые планшеты в России за первую половину 2025 года. В тройке лидеров — устройства от Xiaomi, POCO и Lenovo. Также в топ попали модели от Teclast и CHUWI.