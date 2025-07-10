Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 года

Опубликовано 10 июля 2025, 19:531 мин.
Названы самые популярные у россиян планшеты на AliExpress на начало 2025 годаВзгляните, если хотите обновиться
Аналитики AliExpress СНГ выяснили самые продаваемые планшеты в России за первую половину 2025 года. В тройке лидеров — устройства от Xiaomi, POCO и Lenovo. Также в топ попали модели от Teclast и CHUWI.
© Ferra.ru
- Первое место занял Xiaomi Redmi Pad SE с 11-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и мощным аккумулятором на 8000 мАч.
-
На втором месте — POCO Pad с 12-дюймовым экраном, частотой обновления 120 Гц и батареей на 10 000 мАч.
-
Третье место у Lenovo Xiaoxin Pad 2024 — планшета с 11-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и батареей на 7700 мАч.
Также в топе можно увидеть:
-
Xiaomi Pad 7 с мощным «железом» и экраном 3.2K
-
Бюджетные Teclast T50 Plus, T60, T70 и P85T
- Игровой Lenovo Legion Y700 с частотой экрана 165 Гц CHUWI Hi10 X Pro с 10-дюймовым дисплеем и доступной ценой
Самыми прибыльными моделями по выручке стали Xiaomi Redmi Pad SE, POCO Pad и Lenovo Xiaoxin Pad. Кстати, по данным AliExpress, среднее время доставки из Китая в Россию в марте составило 14,1 дня.
Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный