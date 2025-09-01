Названы шесть лучших ноутбуков для учёбы и работы на сентябрь 2025 г. в российских магазинах

Названы шесть лучших ноутбуков для учёбы и работы на сентябрь 2025 г. в российских магазинахОптимальные модели
Для учебных задач важны три параметра: надёжность, автономность и адекватная цена. Эксперты рекомендуют обращать внимание на процессоры не ниже Intel Core 12-го поколения или Ryzen 5000, аккумуляторы от 50 Вт·ч и дисплеи с яркостью не менее 300 нит. Меньшие показатели могут привести к быстрому устареванию устройства или дискомфорту при работе.
По словам Харитонова, ноутбуки с 8 ГБ оперативной памяти можно использовать, но они будут ограничены многозадачностью. Оптимальным выбором остаётся 16 ГБ, а 32 ГБ имеет смысл лишь для профессиональных или игровых моделей.
Модели с экраном 14 дюймов
Первым в списке оказался DEXP Atlas M14 (I3W303). Эта модель российского бренда выделяется процессором Intel Core i3−1215U и дисплеем с яркостью 300 нит. В отличие от большинства бюджетных ноутбуков за 20−25 тысяч рублей, он оснащён 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 50 Вт·ч, чего хватает примерно на 6 часов работы. Недостаток — ограниченный SSD на 256 ГБ, но его можно заменить на более ёмкий.
Ноутбуки российских брендов последний год растут в продажах, но… они, как правило, уступают китайским или тайваньским конкурентам. Эта же модель «придворного» бренда DNS — DEXP — одно из немногих исключений.
Другим вариантом стал Maibenben S14B, который продаётся по цене около 37−43 тысяч рублей в зависимости от конфигурации. Здесь установлен процессор Ryzen 5 6600H, дисплей с разрешением 3K и частотой 120 Гц, а также возможность расширения памяти до 64 ГБ и установки второго SSD. Слабые стороны — пластиковый корпус и некачественные динамики.
Третью группу составляют схожие модели: Huawei MateBook D 14 (MDF-X, MDG-X) и Honor MagicBook X14 (FRG-X). Они получили процессоры процессором Intel Core i5-12500H или i5-13420H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Их дисплеи с яркостью 300 нит (в некоторых версиях 250 нит) подходят для работы в помещении, а аккумуляторы на 56–60 Вт·ч обеспечивают до 6,5 часов автономности. Однако дисплей у них ограничен цветопередачей 45% NTSC, что может не устроить дизайнеров. Цена — от 40 до 55 тысяч рублей.
Для тех, кто готов вложиться в более дорогую модель, представлен Asus Zenbook 14 OLED (UX3405MA-QD687). Его цена начинается от 80 тысяч рублей. Устройство выделяется OLED-дисплеем с яркостью до 600 нит, аккумулятором на 75 Вт·ч и лёгким весом — всего 1,3 кг. Но частота обновления экрана ограничена 60 Гц, а в комплекте может не быть предустановленной Windows.
Модели с экраном 16 дюймов
Для тех, кто ищет замену настольному компьютеру, эксперты выделили два варианта.
Tecno Megabook K16S получил аккумулятор на 70 Вт·ч, который обеспечивает до 10 часов работы, что необычно для крупного ноутбука. Он доступен в конфигурациях с Ryzen 5, Ryzen 7 или Intel Core i5−13420H. Стоимость — от 38 до 52 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
Ещё один вариант — Lunnen Ground 16 2025, который продаётся на «Яндекс Маркете» за 35−40 тысяч рублей. Здесь установлен Ryzen 7, 16 ГБ оперативной памяти и экран с охватом 100% sRGB, что выгодно отличает его от многих конкурентов. Недостатком может быть ограниченная сеть сервисных центров для ремонта.
В целом на рынке работает правило «хочешь качественный дисплей или нормальную для 16″ емкость аккумулятора — покупай флагманскую или субфлагманскую модель». Lunnen на этом фоне выглядит почти идеально сбалансированным 16″ ноутбуком, где не нужно доплачивать за избыток мощности или повышенное разрешение дисплея, а можно сразу получить нормальную цветопередачу и нормальный аккумулятор до 40 тысяч рублей.
Эти модели покрывают разные ценовые категории и потребности, от бюджетных до премиальных, и подходят как для школьников, так и для студентов. Выбор зависит от ваших приоритетов: компактности, автономности или мощности.