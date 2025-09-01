Названы шесть лучших ноутбуков для учёбы и работы на сентябрь 2025 г. в российских магазинах

Для учебных задач важны три параметра: надёжность, автономность и адекватная цена. Эксперты рекомендуют обращать внимание на процессоры не ниже Intel Core 12-го поколения или Ryzen 5000, аккумуляторы от 50 Вт·ч и дисплеи с яркостью не менее 300 нит. Меньшие показатели могут привести к быстрому устареванию устройства или дискомфорту при работе.

По словам Харитонова, ноутбуки с 8 ГБ оперативной памяти можно использовать, но они будут ограничены многозадачностью. Оптимальным выбором остаётся 16 ГБ, а 32 ГБ имеет смысл лишь для профессиональных или игровых моделей.

Модели с экраном 14 дюймов

Первым в списке оказался DEXP Atlas M14 (I3W303). Эта модель российского бренда выделяется процессором Intel Core i3−1215U и дисплеем с яркостью 300 нит. В отличие от большинства бюджетных ноутбуков за 20−25 тысяч рублей, он оснащён 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 50 Вт·ч, чего хватает примерно на 6 часов работы. Недостаток — ограниченный SSD на 256 ГБ, но его можно заменить на более ёмкий.