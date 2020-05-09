Названы скрытые различия старшей и младшей версий нового Apple MacBook 13 Pro

Известно, что обновлённый MacBook Pro 13 в младших сборках оснащён старыми процессорами Intel Core восьмого поколения, а вот в старших — новыми Intel Ice Lake. Базовая версия ноутбука с Core i5-8257U оценена в $1300, а старшая с Core i5-1038NG7 — в $1800. Кроме того, второй MacBook имеет дополнительные 8 ГБ оперативной памяти и вдвое больший SSD.

Также сообщается, что версия ноутбука за $1800 имеет более качественную звуковую подсистему. То есть динамики у неё громче и звучат лучше. Кроме того, SSD в более дорогом MacBook не только предлагает больший объём, но и большую скорость.

Помимо этого оказалось, что у версии ноутбука с новым процессором имеются два вентилятора вместо одного. Правда, это не всегда спасает от шума и нагрева.