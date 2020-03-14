Ноутбуки и планшеты
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Названы сроки выхода игровых ноутбуков-флагманов нового поколения
Осталось подождать совсем чуть-чуть
Сетевые источники назвали сроки выхода игровых ноутбуков-флагманов нового поколения. Речь идёт об устройствах на новых процессорах Intel и видеокартах NVIDIA. Также ходят слухи о выпуске ноутбуков на CPU AMD.
Как пишет издание Wccftech, ноутбуки на CPU Intel десятого поколения и NVIDIA SUPER будут представлены 2 апреля. В продажу они поступят уже 15 апреля.
От NVIDIA стоит ждать GeForce RTX 2080 Super, RTX 2070 Super и GTX 1650 Ti. Intel может поставить в ноутбуки Core i5-10300H, Core i5-10400H, Core i7-10750H, Core i7-10850H, Core i9-10980H и Core i9-10980HK.
Кроме того, недавно в сети появились слухи о том, что в конце марта стартуют продажи игровых ноутбуков на флагманских процессорах AMD Ryzen 7 4800H и 4800HS.