Названы сроки выхода новых наушников и ноутбуков Apple

Аналитик Bloomberg ожидает в последние месяцы 2021 года выход обновлённых MacBook Pro с более крупными дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Это будут первые ноутбуки с mini-LED дисплеями. Также в них может быть представлен усовершенствованный процессор Apple M1X.

Pro-наушники Apple же, по информации аналитика, не выйдут до следующего года. По слухам, они получат укороченные «ножки» и сенсоры для отслеживания тренировок. В 2022 году мы увидим и новый iPad Pro со стеклянной задней панелью для поддержки двунаправленной беспроводной зарядки.

Также по данным Bloomberg, Apple выпустит MacBook Air с улучшенным процессором Apple silicon, а ещё три модели Apple Watch.