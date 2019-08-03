Названы сроки выпуска первого MacBook с поддержкой 5G

Впрочем, доверять этой информации, как и любым слухам и утечкам, до конца не стоит. Также в сети обсуждают, что в следующем году Apple выпустит и iPhone с поддержкой 5G. Как оно будет на самом деле — узнаем только со временем.

Тем не менее, информация любопытная. Источники сообщают, что антенны в модемах будут керамическими. Для того, чтобы обеспечить лучший приём сигнала сотовой связи. Стоимость подобных антенн в шесть раз выше стоимости обычных. Но, в принципе, Apple может себе такое позволить.