Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:16
Названы сроки выпуска планшета на первом российском процессоре«Скиф»
В России скоро начнут выпускать планшеты на базе нового российского процессора для мобильных устройств «Скиф». Об этом заявили сразу несколько компаний.
Производителем процессора является АО «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Созданный им чип «Скиф» может применяться в планшетах, смартфонах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации.
В НПЦ «Элвис» заявили, что производительность телефонов и планшетов на основе «Скифа» будет примерно соответствовать iPhone 6 и iPad Air. Это модели семи- и восьмилетней давности. В целом, устройства на российском процессоре смогут использовать две камеры разрешением до 16 Мп и экран 4К.
Первые такие планшеты должны выйти к середине следующего года.