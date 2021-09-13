Названы сроки выпуска планшета на первом российском процессоре

«Скиф»
В России скоро начнут выпускать планшеты на базе нового российского процессора для мобильных устройств «Скиф». Об этом заявили сразу несколько компаний.
Названы сроки выпуска планшета на первом российском процессоре

Производителем процессора является АО «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Созданный им чип «Скиф» может применяться в планшетах, смартфонах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации.

В НПЦ «Элвис» заявили, что производительность телефонов и планшетов на основе «Скифа» будет примерно соответствовать iPhone 6 и iPad Air. Это модели семи- и восьмилетней давности. В целом, устройства на российском процессоре смогут использовать две камеры разрешением до 16 Мп и экран 4К.

Первые такие планшеты должны выйти к середине следующего года.