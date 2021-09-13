Названы сроки выпуска планшета на первом российском процессоре

Производителем процессора является АО «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Созданный им чип «Скиф» может применяться в планшетах, смартфонах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации.

В НПЦ «Элвис» заявили, что производительность телефонов и планшетов на основе «Скифа» будет примерно соответствовать iPhone 6 и iPad Air. Это модели семи- и восьмилетней давности. В целом, устройства на российском процессоре смогут использовать две камеры разрешением до 16 Мп и экран 4К.

Первые такие планшеты должны выйти к середине следующего года.