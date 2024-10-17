Названы страны, где можно дешевле всего купить новый iPad mini 7

Согласно недавнему рейтингу Nukeni, Гонконг предлагает самый доступный iPad mini 7 с начальной ценой в 489 долларов. Это немного ниже цены в США, где цена составляет 499 долларов. Другие страны с относительно низкими ценами включают Малайзию, Канаду, Тайвань и Японию.

Однако, если вы ищете самое дорогое место для покупки iPad mini 7, Бразилия занимает первое место с ценой в 1063 доллара. Турция также имеет высокую цену на устройство, начиная с 701 доллара США.

Важно отметить, что эти цены могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как курсы валют и местные налоги.

Помимо цены, iPad mini 7 предлагает несколько новых функций, включая чип A17 Pro и поддержку ИИ Apple Intelligence. Он также поставляется в двух новых цветах: более светлом фиолетовом и синем.