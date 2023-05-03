Названы шесть лучших игровых ноутбуков дешевле $1500

Названы шесть лучших игровых ноутбуков дешевле $1500Подборка в одной из самой популярной ценовой категории
Портал Tom's Hardware опубликовал список из шести лучших доступных геймерских ноутбуков, стоимостью менее $1500.
На первом месте находится Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, который стоит около $1500. Этот ноутбук оснащён процессором AMD Ryzen 9 5900HX и видеокартой Radeon RX 6800M, а его экран имеет FullHD-разрешение.
Эксперты отмечают его высокую производительность, продолжительное время автономной работы (более 10 часов) и отличную систему охлаждения. Однако, у устройства есть и недостатки. Например, медленный SSD, отсутствие веб-камеры и низкая яркость экрана.
На втором месте расположился Alienware m15 R7 с процессором AMD Ryzen 7 6800H, видеокартой NVIDIA RTX 3060 и снова FullHD-экраном. Ноутбук может порадовать своим стильным дизайном, качественными материалами и длительной автономной работой. Однако, он довольно тяжёлый и также имеет медленный SSD.
Третье место — MSI Sword 15 с процессором Intel Core i7-12650H, видеокартой NVIDIA RTX 3060 и FullHD-дисплеем, предлагающий множество портов, современный дизайн и достойную производительность в играх. Недостатки включают плохую веб-камеру, слабый звук и громкие вентиляторы.
На четвёртое место журналисты разместили Asus TUF Gaming F15 с процессором Intel Core i7-12700H и видеокартой NVIDIA RTX 3060. Ноутбук идеально подойдёт для любителей соревновательных онлайн-игр благодаря экрану с кадровой частотой 300 Гц.
Пятое и шестое место достались Acer Nitro 5 стоимостью до $1000 и HP Victus 15 стоимостью в $799.