Названы шесть лучших игровых ноутбуков дешевле $1500

Эксперты отмечают его высокую производительность, продолжительное время автономной работы (более 10 часов) и отличную систему охлаждения. Однако, у устройства есть и недостатки. Например, медленный SSD, отсутствие веб-камеры и низкая яркость экрана.

На втором месте расположился Alienware m15 R7 с процессором AMD Ryzen 7 6800H, видеокартой NVIDIA RTX 3060 и снова FullHD-экраном. Ноутбук может порадовать своим стильным дизайном, качественными материалами и длительной автономной работой. Однако, он довольно тяжёлый и также имеет медленный SSD.

Третье место — MSI Sword 15 с процессором Intel Core i7-12650H, видеокартой NVIDIA RTX 3060 и FullHD-дисплеем, предлагающий множество портов, современный дизайн и достойную производительность в играх. Недостатки включают плохую веб-камеру, слабый звук и громкие вентиляторы.