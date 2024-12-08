Названы три вещи, которые превратят M4 MacBook Air в идеальный ноутбук

1. Более яркий дисплей с яркостью 600 нит

Apple увеличивает яркость дисплея во всех своих устройствах. Так, уже были обновлены iPad Air M2 и MacBook Pro M4. Увеличение яркости экрана MacBook Air с 500 до 600 нит улучшит удобство использования на улице и будет соответствовать недавним обновлениям других продуктов Apple, считает Буркхардт.

2. Лучшая терморегуляция

В MacBook Air используется пассивное охлаждение, и проблемы с температурой были распространенной жалобой. Даже при умеренных нагрузках устройство может нагреваться. Благодаря улучшенной термозащите в таких устройствах, как iPhone 16 Pro и M4 iPad Pro, Apple могла бы применить аналогичные изменения и здесь, чтобы снизить нагрев и дольше сохранить производительность.

3. Center Stage

Apple добавила функцию Center Stage в M4 iMac и MacBook Pro. Если включить эту функцию в MacBook Air, то видеозвонки станут более качественными благодаря автокадрированию и таким функциям, как Desk View.

Буркхардт отмечает, что, хотя более яркий дисплей, лучшее охлаждение и более умная «вебка» не являются огромными улучшениями, они сделали бы MacBook Air гораздо более привлекательным.