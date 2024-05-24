Не хуже MacBook: итоги первых обзоров Microsoft Surface 7 с процессором Snapdragon

Не хуже MacBook: итоги первых обзоров Microsoft Surface 7 с процессором SnapdragonЛучше, чем кажется на первый взгляд
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Однако с точки зрения дизайна, Surface Laptop 7 «играет безопасно», пишет Tom’sGuide. Он сохранил привычный внешний вид и функциональность предыдущих поколений, включая сенсорный экран с соотношением сторон 3:2 и удобную клавиатуру. Несмотря на функциональность, некоторые могут счесть отсутствие более смелого дизайна разочарованием.
Дисплей по-прежнему представляет собой хорошую, но не выдающуюся IPS-панель с двумя вариантами размера: 13,8-дюймовый и 15-дюймовый. Оба предлагают частоту обновления 120 Гц и поддержку HDR. Хотя пиковая яркость заявлена на уровне 600 нит, прошлые тесты показывают, что реальные показатели могут быть ближе к 400 нит.
Самым большим преимуществом может стать прирост производительности, обещанный Snapdragon X, пишут обзорщики. Qualcomm утверждает, что эти чипы обеспечивают и скорость работы, и длительное время автономной работы. Для подтверждения этих заявлений еще предстоит провести подробные бенчмарки, но первые впечатления от практического использования говорят о том, что Surface Laptop 7 быстро справляется с повседневными задачами, а Microsoft демонстрирует демонстрационные ролики, в которых 15-дюймовая модель с чипом Snapdragon X Elite превосходит 15-дюймовый MacBook Air M3 в редактировании видео.
В целом, Surface Laptop 7 предлагает знакомый дизайн с потенциально значительным ростом производительности благодаря новым процессорам Snapdragon X. Хотя отсутствие инноваций в дизайне может разочаровать некоторых, акцент на производительность и перспективность Wi-Fi 7 могут сделать этот ноутбук привлекательным для тех, кто ищет мощный и портативный ноутбук для работы.