Не хуже MacBook: итоги первых обзоров Microsoft Surface 7 с процессором Snapdragon

Однако с точки зрения дизайна, Surface Laptop 7 «играет безопасно», пишет Tom’sGuide. Он сохранил привычный внешний вид и функциональность предыдущих поколений, включая сенсорный экран с соотношением сторон 3:2 и удобную клавиатуру. Несмотря на функциональность, некоторые могут счесть отсутствие более смелого дизайна разочарованием.

Дисплей по-прежнему представляет собой хорошую, но не выдающуюся IPS-панель с двумя вариантами размера: 13,8-дюймовый и 15-дюймовый. Оба предлагают частоту обновления 120 Гц и поддержку HDR. Хотя пиковая яркость заявлена на уровне 600 нит, прошлые тесты показывают, что реальные показатели могут быть ближе к 400 нит.