Неавторизованные сервисные центры сдают свежие MacBook Pro дешевле 900 рублей из-за шифрования Apple

Речь идет о тех самых MacBook, которые оснащены чипом T2, ответственным за защиту личных данных пользователей. Только помимо защиты, данный компонент не позволяет произвести замену материнской памяти ноутбука, Touch ID или того же трекпада. А значит, устройство невозможно продать повторно, в связи с чем сервисные центры вынуждены продавать MacBook Pro, стоивший в магазине около 3 тыс долларов, всего лишь за 12 долларов или чуть менее 900 рублей, в качестве металлолома.

Напомним, что буквально вчера Apple представила обновленный компактный MacBook Pro 13". Устройство не получило ни нового дизайна, ни какого-либо заметного обновления “железной” составляющей.