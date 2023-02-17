Недорогой планшет Honor с 8 динамиками поступил в продажу в России

Недорогой планшет Honor с 8 динамиками поступил в продажу в РоссииПо цене 25 тысяч рублей
Honor объявила о продажах в России планшета Pad 8. Это любопытное устройство с акцентом на звуке.
Фото: Honor
Honor Pad 8 оснащён 12-дюймовым экраном c разрешением 2000x1200 пикселей. У него есть сертификаты TÜV Rheinland по снижению синего света и по подавлению мерцания. В планшете установлена аудиосистема из восьми динамиков (четыре низкочастотных и четыре высокочастотных). Также имеется поддержка аудиокодека DTS:X® Ultra и сертификат Hi-Res Audio.
Honor
Honor Pad 8 весит 520 г, в толщину составляет 6,9 мм. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 680. Есть 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Планшет питает аккумулятор ёмкостью 7250 мАч. Он обеспечивает до 14 часов воспроизведения локального видео или до 10 часов воспроизведения онлайн-видео.
Honor Pad 8 стоит 24 990 рублей. В период с 17 февраля по 9 марта в сети DNS в подарок идёт чехол-клавиатура. У других ритейлеров также может быть скидка 3000 рублей. Найти планшет можно в М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, OZON, Wildberries и других магазинах.