Нейропсихолог рассказал, можно ли детям давать играть с планшетом

Цветков утверждает, что в последние годы в мире растёт число детей с нарушениями речи и познавательных процессов. Одна из причин тому — информационная перегрузка. Родители заставляют детей учить слишком много всего, но это может лишь привести к перегрузке психики.

«Если про "бэбибумеров" говорили, что это поколение, воспитанное телевизором, то сейчас мы говорим о куда более грубой истории « о детях планшетов. Потому что ребёнок перед телевизором хотя бы играл обычными игрушками», — отметил нейропсихолог.

Он считает, что детям не стоит давать играть в планшет. Проблема в том, что когда ребёнок играет с гаджетом, он имеет дело лишь с абстрактными знаками. Поэтому психика у них развивается не так, как если бы он держал в руках обычные детские игрушки.