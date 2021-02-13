Некоторые MacBook Pro перестали заряжаться после обновления

Apple рассказала, что небольшое количество пользователей MacBook Pro 2016 и 2017 года выпуска столкнулось с проблемой при зарядке ноутбуков. Компьютеры переставали заряжаться после 1%. Также на ноутбуках в статусе батареи появлялось оповещение «Service Recommended».

В случае, если пользователя затронула проблема, компания обещает, что заменит батарею бесплатно. Apple отметила, что проверит ноутбук перед ремонтом, чтобы убедиться в том, что он имеет право на бесплатную замену.

macOS Big Sur была официально выпущена в ноябре 2020 года. Со времени релиза вышло несколько апдейтов, но каждый из них вызывал какие-то проблемы.