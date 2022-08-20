Несмотря ни на что: в России готовятся к продажам новейших ноутбуков Apple

В re:Store уже открыли предзаказ на новые Apple MacBook Air на процессоре M2. Начало продаж запланировано на 22 августа. В «Ситилинке» купить новые MacBook Air можно будет в сентябре. Новинки в ближайшее время появятся и в магазинах «М. Видео – Эльдорадо».

В re:Store MacBook Air на процессоре M2 будут стоить 139,99 тысяч рублей. По словам экспертов, в небольших торговых точках, которые уже завезли новинки по «серым» схемам, они в среднем стоят 108–120 тысяч рублей. Цены получаются выше, чем в Европе.