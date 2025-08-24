Опубликовано 24 августа 2025, 09:001 мин.
Нет, Google не делает планшеты, кольца и «раскладушки»Очки под вопросом
Google недавно представила новые устройства — Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold и Pixel Watch 4. Но в интервью Bloomberg в компании рассказали и о том, что не планируют пока выпускать. Во-первых, Google не собирается делать «раскладушки» наподобие Samsung Galaxy Z Flip. Также приостановлена работа над новым планшетом: фактически Pixel Tablet 2 отменён. Кроме того, компания не работает над умными кольцами.
Что касается очков, здесь всё сложнее. Google уже показывала прототипы и даже давала их тестировать, но глава направления устройств Рик Остерлох признался, что пока неясно, появятся ли такие очки в продаже. Он уверен лишь в том, что категория очков дополненной реальности важна для будущего компании. Пока же Google делает ставку на XR-гарнитуры, которые она создаёт вместе с Samsung, и на развитие платформы Android XR для партнёров.
Интересная деталь: по словам Остерлоха и его заместителя, возможные очки будущего могут вообще обойтись без дисплея и работать в паре со смартфоном, который при необходимости разворачивается в полноценный экран.
Компания осторожничает: память о провале первых Google Glass до сих пор свежа.