Нет, Google не делает планшеты, кольца и «раскладушки»

Что касается очков, здесь всё сложнее. Google уже показывала прототипы и даже давала их тестировать, но глава направления устройств Рик Остерлох признался, что пока неясно, появятся ли такие очки в продаже. Он уверен лишь в том, что категория очков дополненной реальности важна для будущего компании. Пока же Google делает ставку на XR-гарнитуры, которые она создаёт вместе с Samsung, и на развитие платформы Android XR для партнёров.

Интересная деталь: по словам Остерлоха и его заместителя, возможные очки будущего могут вообще обойтись без дисплея и работать в паре со смартфоном, который при необходимости разворачивается в полноценный экран.

Компания осторожничает: память о провале первых Google Glass до сих пор свежа.