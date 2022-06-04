Никаких разноцветных MacBook Air: раскрыты подробности о новых ноутбуках Apple

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Никаких разноцветных MacBook Air: раскрыты подробности о новых ноутбуках AppleА жаль
В прошлом году Apple выпустила 24-дюймовые iMac с разноцветными корпусами. Многие ожидали, что MacBook Air 2022 года тоже выйдут в ярких цветах. Но обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) утверждает, что всё будет намного скучнее.
В твите Гурмэн написал, что MacBook Air, скорее всего, будет представлен в стандартном сером, серебристом и золотом цветах, как и предыдущие модели.
Ожидается, что грядущий MacBook Air получит изменённый корпус, похожий на MacBook Pro. Пока не ясно, будет ли у ноутбука вырез в виде «чёлки», но, похоже, это возможно.
Были также слухи, что в MacBook Air следующего поколения вставят новый чип M2, но аналитики говорят, что ноутбук продолжит использовать процессор M1. Apple предложит новый дизайн в качестве основного преимущества.
MacBook Air может быть представлен уже в следующий понедельник на конференции разработчиков.