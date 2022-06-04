Никаких разноцветных MacBook Air: раскрыты подробности о новых ноутбуках Apple

В твите Гурмэн написал, что MacBook Air, скорее всего, будет представлен в стандартном сером, серебристом и золотом цветах, как и предыдущие модели.

Ожидается, что грядущий MacBook Air получит изменённый корпус, похожий на MacBook Pro. Пока не ясно, будет ли у ноутбука вырез в виде «чёлки», но, похоже, это возможно.

Были также слухи, что в MacBook Air следующего поколения вставят новый чип M2, но аналитики говорят, что ноутбук продолжит использовать процессор M1. Apple предложит новый дизайн в качестве основного преимущества.

MacBook Air может быть представлен уже в следующий понедельник на конференции разработчиков.