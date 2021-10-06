Nokia представила свой первый планшет за долгие годы

Nokia T20 работает под управлением Android 11. HMD Global обещает два года обновлений операционной системы и три года ежемесячных обновлений безопасности.

Планшет Nokia доступен в двух версиях: 4+64 ГБ LTE и 3+32 ГБ Wi-Fi. На первую версию уже можно оформить предварительный заказ в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru. Установлена специальная цена 18 990 рублей. Вместе с планшетом покупатель получит чехол Nokia Rugged Flip Cover. Если оформить заказ в «М.Видео», то в подарок дадут наушники Nokia BH-205 и чехол Nokia Rugged Case. В обычное время планшет будет стоить 19 990 рублей.