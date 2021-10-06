Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:00
1 мин.

Nokia представила свой первый планшет за долгие годы

Недорогая модель
Компания HMD Global представила Nokia T20. Это первый планшет, который выпустил данный производитель после приобретения бренда Nokia.
Nokia представила свой первый планшет за долгие годы

Модель Nokia T20 оснащена экраном разрешением 2K и диагональю 10,4 дюйма. Корпус планшета выполнен из брашированного матированного алюминия. HMD Global утверждает, что тестировала Nokia T20 на прочность.

В планшет установлена батарея ёмкостью 8000 мАч. Полного заряда устройства должно хватить на 7 часов онлайн-общения, 10 часов просмотра фильмов или 15 часов просмотра интернет-страниц. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

1 / 3

Nokia T20 работает под управлением Android 11. HMD Global обещает два года обновлений операционной системы и три года ежемесячных обновлений безопасности.

Планшет Nokia доступен в двух версиях: 4+64 ГБ LTE и 3+32 ГБ Wi-Fi. На первую версию уже можно оформить предварительный заказ в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru. Установлена специальная цена 18 990 рублей. Вместе с планшетом покупатель получит чехол Nokia Rugged Flip Cover. Если оформить заказ в «М.Видео», то в подарок дадут наушники Nokia BH-205 и чехол Nokia Rugged Case. В обычное время планшет будет стоить 19 990 рублей.