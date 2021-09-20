Nokia выпустит первый за последние 7 лет планшет

Это будет первый планшет Nokia c 2014 года. Тогда был анонсирован Nokia N1. Новый же планшетный компьютер назовут Nokia T20. Ожидается, что он получит очень привлекательную стоимость. Из-за этого не стоит ожидать флагманских характеристик от планшета. Скорее всего, он будет конкурировать с начальной моделью Apple iPad.

По слухам, новинка будет оснащаться экраном диагональю 10,4 дюйма. Ещё в сети писали, что это будет хорошо защищённое устройство. К сожалению, больше о Nokia T20 ничего неизвестно.

На мероприятии также должны представить смартфон Nokia G50 5G.