Ноутбучная видеокарта NVIDIA RTX 4090 оказалась быстрее настольной RTX 3090

16:57, 30 декабря 2022
1 мин.
Ноутбучная видеокарта NVIDIA RTX 4090 оказалась быстрее настольной RTX 3090В сеть слили результаты теста ноутбука
Игровой ноутбук с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 протестировали и увидели, что данная видеокарта быстрее, чем RTX 3090 для настольных ПК.
Фото: NVIDIA
Неизвестный игровой ноутбук, обозначенный в Geekbench как «X370SNx», оснащён процессором Intel Core i9-13900HX с 24 ядрами и флагманским мобильным графическим процессором NVIDIA на базе архитектуры Ada. RTX 4090 построена на GPU AD103 с 9728 ядрами CUDA, имеет 16 ГБ памяти GDDR6.
Согласно тесту, карта разгоняется до 2040 МГц. GPU обеспечивает производительность вычислений с одинарной точностью 38,9 терафлопс. По графику ниже видно, что мобильная RTX 4090 быстрее настольной RTX 3090:
Videocardz
Запуск ноутбуков с RTX 4070 Ti и RTX 4090 должен состояться в январе.