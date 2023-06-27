Ноутбучные RTX 4050 6 ГБ и 4060 8 ГБ: а стоит ли переплачивать?Эксперт сравнил XMG Focus 16 с разными видеокартами
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Jarrod'sTech протестировали игровую производительность в 1080p и 1440p двух ноутбуков XMG Focus 16. Один из них оснащён RTX 4050 6 ГБ, другой - RTX 4060 8 ГБ. Велика ли между ними разница?
Есть ли смысл платить больше за игровой ноутбук с RTX 4060 8 ГБ? Или проще взять RTX 4050 6 ГБ? На эти вопросы ответил ведущий YouTube-канала Jarrod'sTech.
С характеристиками видеокарт и с результатами тестов двух ноутбуков XMG Focus 16 вы можете ознакомиться ниже.
Так что же ждёт в играх с RTX 4050 6 ГБ и RTX 4060 8 ГБ и стоит ли того переплата?
В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом и DX12 вы можете в среднем в 1080p получить 72 к/с (RTX 4060) и 61 к/с (RTX 4050), в 1440p - с 58 к/с и 36 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась на DX12 и на настройках графики Extreme. В разрешении 1080p средний FPS составлял 96 к/с (с RTX 4060) и 58 к/с (с RTX 4050), в 1440p - 78 к/с и 49 к/с соответственно.
В Hogwarts Legacy на ультра-настройках графики и на DX12 в 1080p средняя частота кадров равнялась 77 к/с (RTX 4060) и 63 к/с (RTX 4050), в 1440p - 54 к/с и 46 к/с.
Подробнее со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом в разрешении 1080p во всех 25 играх ноутбучная RTX 4060 была на 21% быстрее, чем RTX 4050. В 1440p эта разница составляла около 24%. И ведущий отметил, что разница всё же оказалась меньше, чем он ожидал. Поэтому перед покупкой стоит действительно подумать, имеет ли смысл брать ноутбук с более 4060. Если вы вместо него возьмёте модель с RTX 4050, то он точно так же будет хорошо тянуть все современные игры.