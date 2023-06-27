Ноутбучные RTX 4050 6 ГБ и 4060 8 ГБ: а стоит ли переплачивать?

Так что же ждёт в играх с RTX 4050 6 ГБ и RTX 4060 8 ГБ и стоит ли того переплата?

В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом и DX12 вы можете в среднем в 1080p получить 72 к/с (RTX 4060) и 61 к/с (RTX 4050), в 1440p - с 58 к/с и 36 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на DX12 и на настройках графики Extreme. В разрешении 1080p средний FPS составлял 96 к/с (с RTX 4060) и 58 к/с (с RTX 4050), в 1440p - 78 к/с и 49 к/с соответственно.

В Hogwarts Legacy на ультра-настройках графики и на DX12 в 1080p средняя частота кадров равнялась 77 к/с (RTX 4060) и 63 к/с (RTX 4050), в 1440p - 54 к/с и 46 к/с.

Подробнее со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже.