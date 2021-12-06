Ноутбук Apple MacBook Pro самовозгорелся и травмировал владельца

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:08
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Ноутбук Apple MacBook Pro самовозгорелся и травмировал владельцаПохоже, дело в батарее
Владелец Apple MacBook Pro получил лёгкие травмы после того, как аккумулятор его ноутбука самопроизвольно загорелся. Пострадала модель 2015 года выпуска.
Об инциденте рассказал пользователь Reddit. Он показал свои руки, которые обжёг, когда пытался убрать загоревшийся ноутбук из-под кровати. К счастью, сам мужчина не получил серьёзных повреждений. Однако потенциальный ущерб мог быть большим, так как пламя могло вызвать пожар в доме.
Сообщается, что MacBook Pro находился под кроватью в спящем режиме и не находился на зарядке. Однако владелец проснулся от вони расплавленного корпуса. Стоит отметить, что этот дым токсичен, так как повредился литий-ионный аккумулятор.
Стоит отметить, что MacBook Pro 2015 года в принципе проблемный. Apple отзывала ноутбуки ещё в год выпуска.
Источник: Gizmochina