Ноутбук Apple MacBook Pro самовозгорелся и травмировал владельца

Об инциденте рассказал пользователь Reddit. Он показал свои руки, которые обжёг, когда пытался убрать загоревшийся ноутбук из-под кровати. К счастью, сам мужчина не получил серьёзных повреждений. Однако потенциальный ущерб мог быть большим, так как пламя могло вызвать пожар в доме.

Сообщается, что MacBook Pro находился под кроватью в спящем режиме и не находился на зарядке. Однако владелец проснулся от вони расплавленного корпуса. Стоит отметить, что этот дым токсичен, так как повредился литий-ионный аккумулятор.

Стоит отметить, что MacBook Pro 2015 года в принципе проблемный. Apple отзывала ноутбуки ещё в год выпуска.