Ноутбук Honor с SSD на 512 ГБ продают по минимальной цене

Ноутбуки и планшеты
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Ноутбук Honor с SSD на 512 ГБ продают по минимальной ценеДо 18 октября
В магазине Molnia Electronics на AliExpress началась распродажа ноутбука Honor MagicBook 15 2021 на процессоре Intel. Его можно купить менее чем за 70 тысяч рублей.
Если забрать купоны на странице товара, а также применить в корзине промокод «HOR8000», стоимость ноутбука составит 67 990 рублей вместо 89 990 рублей. Если верить странице магазина, распродажа продлится до 18 октября 10:00 по московскому времени.
Ноутбук оснащён экраном диагональю 15.6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессором Intel Core i5-1135G7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Толщина Honor MagicBook 15 2021 составляет 16,9 мм, корпус выполнен из алюминия.