Ноутбук Huawei с Ryzen 5 и 16 ГБ ОЗУ временно отдают по минимальной цене

Чтобы купить ноутбук с модельным номером BoM-WFQ9, нужно просто добавить его в корзину. Цена в 53 тысячи рублей является минимальной для такого устройства. Так, его клон Honor MagicBook 15 оценивается в среднем в 70 тысяч рублей.