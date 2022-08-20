Ноутбук Huawei с Ryzen 5 и 16 ГБ ОЗУ временно отдают по минимальной цене

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Ноутбук Huawei с Ryzen 5 и 16 ГБ ОЗУ временно отдают по минимальной ценеВ «М.Видео»
В «М.Видео» распродают ноутбук Huawei MateBook D 15 за 53 тысячи рублей. В основном он стоит везде около 70 тысяч.
Чтобы купить ноутбук с модельным номером BoM-WFQ9, нужно просто добавить его в корзину. Цена в 53 тысячи рублей является минимальной для такого устройства. Так, его клон Honor MagicBook 15 оценивается в среднем в 70 тысяч рублей.
Huawei MateBook D оснащён 15,6-дюймовым экраном, процессором AMD Ryzen 5 5500U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Может работать от аккумулятора до семи часов.
Как обычно, все скидки проверены только на момент публикации новости.