Ноутбук Lenovo с мощным Ryzen 5 и FHD IPS дисплеем временно отдают со скидкой

Данная модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном разрешением 1920x1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, встроенной графикой AMD Radeon Vega, шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5625U, SSD на 512 ГБ. Этот ноутбук отлично подойдёт для рабочих задач.

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