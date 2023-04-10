Ноутбук Lenovo с мощным Ryzen 5 и FHD IPS дисплеем временно отдают со скидкой

17:36, 10 апреля 2023
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Ноутбук Lenovo с мощным Ryzen 5 и FHD IPS дисплеем временно отдают со скидкойНа Wildberries
На Wildberries распродают ноутбук Lenovo IdeaPad 3 меньше чем за 40 тысяч рублей.
Фото: Lenovo
Данная модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном разрешением 1920x1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, встроенной графикой AMD Radeon Vega, шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5625U, SSD на 512 ГБ. Этот ноутбук отлично подойдёт для рабочих задач.
Сейчас Lenovo IdeaPad 3 можно купить за 38,3 тысячи рублей вместо 59 990. Для этого достаточно добавить товар в корзину и оформить доставку.
Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации заметки.