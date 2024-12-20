Ноутбук Lenovo с разворачивающимся экраном выглядит как-то так

Опубликовано 20 декабря 2024, 21:031 мин.
Ноутбук Lenovo с разворачивающимся экраном выглядит как-то такМожет выйти на рынок в 2025 году
Фотографии ноутбука Lenovo с разворачивающимся экраном попали в Сеть. Ноутбук Lenovo с разворачивающимся дисплеем, который когда-то был лишь концептом, может вскоре появиться на рынке. Инсайдер Эван Бласс поделился изображениями, которые, по его словам, являются шестым поколением Lenovo ThinkBook Plus. Судя по всему, устройство оснащено экраном, который выдвигается вверх, открывая дополнительное пространство под дисплей.
Дизайн похож на концепт 2023 года, где экран выдвигался вертикально. Просочившиеся изображения демонстрируют практическое использование, например, просмотр видео на нижней половине экрана при сохранении открытого документа или презентации сверху.
Бласс пока не поделился техническими характеристиками, поэтому такие детали, как разрешение дисплея, аппаратное обеспечение или время автономной работы, остаются неизвестными. Однако, если утечка достоверна, Lenovo может показать ThinkBook Plus на выставке CES в январе 2025 года.
Источник:evleaks.substack.com
Автор:Максим Многословный