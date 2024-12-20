Ноутбук Lenovo с разворачивающимся экраном выглядит как-то так

Может выйти на рынок в 2025 году

Фотографии ноутбука Lenovo с разворачивающимся экраном попали в Сеть. Ноутбук Lenovo с разворачивающимся дисплеем, который когда-то был лишь концептом, может вскоре появиться на рынке. Инсайдер Эван Бласс поделился изображениями, которые, по его словам, являются шестым поколением Lenovo ThinkBook Plus. Судя по всему, устройство оснащено экраном, который выдвигается вверх, открывая дополнительное пространство под дисплей.