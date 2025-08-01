Ноутбук Lenovo с выдвижным OLED-экран дебютировал на CES 2025

Ноутбук легкий, а его толщина в закрытом состоянии составляет 19,9 мм, что немного больше, чем у 16-дюймового MacBook Pro. Ноутбук прошел тесты сворачивающегося механизма 30 000 раз. По цене 3499 долларов он работает на базе процессора Intel Core Ultra 7 Series 2 и предлагает до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. Ноутбук имеет два порта Thunderbolt 4, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также стандартный аудиовыход

Поставки начнутся в начале 2025 года.