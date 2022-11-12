Ноутбук Microsoft Surface Pro 9 оказался "самым ремонтопригодным"

Покопавшись, команда обнаружила, что стеклянный дисплей теперь имеет некоторую гибкость, благодаря чему его труднее разбить при надавливании.

Сняв экран, вы получаете доступ ко всем модульным компонентам: материнской плате, тепловому модулю, порту Surface Connect, динамикам, модулю Wi-Fi, передней и задней камерам, а также боковым кнопкам.

Самое примечательное, что батарея теперь прикручена, а не закреплена клеем. Это делает наиболее распространенный ремонт устройства "простым", утверждает iFixit. Оперативная память припаяна к материнской плате.

"Подводя итог, iFixit оценивает Surface Pro 9 на 7 баллов из 10", - цитирует отчет Ars Technica.