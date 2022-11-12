Ноутбук Microsoft Surface Pro 9 оказался "самым ремонтопригодным"Из всей линейки
После недавней разборки, проведенной iFixit, ноутбук Microsoft Surface Pro 9 оказался "самым ремонтопригодным из всей линейки продуктов”, которые они когда-либо видели. Ars Technica делится основными выводами “разборщиков”.
Покопавшись, команда обнаружила, что стеклянный дисплей теперь имеет некоторую гибкость, благодаря чему его труднее разбить при надавливании.
Сняв экран, вы получаете доступ ко всем модульным компонентам: материнской плате, тепловому модулю, порту Surface Connect, динамикам, модулю Wi-Fi, передней и задней камерам, а также боковым кнопкам.
Самое примечательное, что батарея теперь прикручена, а не закреплена клеем. Это делает наиболее распространенный ремонт устройства "простым", утверждает iFixit. Оперативная память припаяна к материнской плате.
"Подводя итог, iFixit оценивает Surface Pro 9 на 7 баллов из 10", - цитирует отчет Ars Technica.