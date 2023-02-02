Ноутбук с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти сравнили в играх

Авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test проверили производительность ноутбука Acer Nitro 5 2022 (процессор Core i5 12th Gen 12500H, видеокарта RTX 3050) с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти в нескольких современных играх. Тестировались игры в разрешении 1080p.

В Red Dead Redemption 2 удалось в среднем на настройках Medium получить 46 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 74 к/с (16 ГБ ОЗУ). При этом с 8 ГБ оперативной памяти игра занимала на ноутбуке 7,82 ГБ, а с 16 ГБ - 9,396 ГБ.

Assassin's Creed Valhalla запускалась тоже с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 52 к/с (с 8 ГБ оперативной памяти) и 63 к/с (16 ГБ RAM). Кроме того, занимала игра 7 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ соответственно.

PUBG шла с высоким пресетом. В среднем производительность в ней составляла с 8 ГБ - 77 к/с, с 16 ГБ - 116 к/с. Что касается объёма оперативной памяти, который занимала эта, то она составила около 8 ГБ и около 9 ГБ соответственно.