Ноутбук с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти сравнили в играх

Ноутбук с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти сравнили в играхНасколько один будет быстрее другого?
Для игр рекомендуется обычно брать ноутбуки с 16 ГБ ОЗУ. Но насколько на самом деле большая разница будет между ними в современных играх?
Фото: PC Support & Gaming Test
Авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test проверили производительность ноутбука Acer Nitro 5 2022 (процессор Core i5 12th Gen 12500H, видеокарта RTX 3050) с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти в нескольких современных играх. Тестировались игры в разрешении 1080p.
В Red Dead Redemption 2 удалось в среднем на настройках Medium получить 46 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 74 к/с (16 ГБ ОЗУ). При этом с 8 ГБ оперативной памяти игра занимала на ноутбуке 7,82 ГБ, а с 16 ГБ - 9,396 ГБ.
Assassin's Creed Valhalla запускалась тоже с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 52 к/с (с 8 ГБ оперативной памяти) и 63 к/с (16 ГБ RAM). Кроме того, занимала игра 7 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ соответственно.
PUBG шла с высоким пресетом. В среднем производительность в ней составляла с 8 ГБ - 77 к/с, с 16 ГБ - 116 к/с. Что касается объёма оперативной памяти, который занимала эта, то она составила около 8 ГБ и около 9 ГБ соответственно.
PC Support & Gaming Test
Valorant запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней находился на уровне 81 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 196,5 к/с (16 ГБ ОЗУ). Занимала вместе с тем игра оперативной памяти 5,8 ГБ и 7,5 ГБ соответственно.
God of War шла с пресетом Original. В среднем в ней удалось получить при 8 ГБ - 46,5 к/с, при 16 ГБ - 63,5 к/с. Объём оперативной памяти, который занимала игра, равнялся 7,6 ГБ и 9,1 ГБ соответственно.
В Grand Theft Auto V на настройках графики Recommended средняя частота кадров равнялась 61 к/с (8 ГБ) и 119 к/с (16 ГБ). Занимала игра оперативной памяти в первом случае - около 7 ГБ, во втором - примерно 8 ГБ.
Вывод
В среднем разница во всех шести играх между ОЗУ 8 ГБ и 16 ГБ составила 72% (61 к/с и 105 к/с).
Характеристики ноутбука Acer Nitro 5 AN515-58:
- процессор Intel Core i5 12th Gen 12500H (P-Cores: 4, E-Cores: 8);
- оперативная память 16GB DDR4 Upgraded Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (TGP:- 95W);
- накопитель 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD;
- экран 15.6 Inch Full HD 1920×1080 (144 Hz Refresh Rate);
- операционная система Windows 11.