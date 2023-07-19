Ноутбук с частотой 144 Гц — лучший выбор для игр в 2023 году

Основное преимущество ноутбуков с частотой 144 Гц заключается в высокой частоте обновления, которая означает количество кадров, отображаемых в секунду. По сравнению со стандартными дисплеями с частотой 60 Гц, ноутбук с частотой 144 Гц обеспечивает значительно более быстрое отображение кадров. Геймеры заметят улучшенную отзывчивость органов управления, более быстрое время реакции и плавность игрового процесса. Будь то точное прицеливание в шутерах от первого лица или выполнение сложных движений в файтингах.

Но вы можете отметить, что существуют еще и 165 Гц и 240 Гц ноутбуки. Да, такие варианты есть, но здесь все в конечном счете сводится к личным предпочтениям и типам игр, в которые вы играете. Если вы любитель казуальных игр или ограничены в бюджете, монитор с частотой 144 Гц обеспечит значительное улучшение по сравнению с более низкими частотами обновления. Соревновательные геймеры, для которых важна скорость отклика, могут выбрать и 165 Гц ноутбуки, или даже перейти на 240 Гц.

К счастью, мы живем в то время, когда ноутбук с частотой 144 Гц можно найти за вполне «приличные» деньги.