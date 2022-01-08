Ноутбук с самым быстрым новым процессором Intel протестировали

Ноутбук с самым быстрым новым процессором Intel протестировалиПобил даже Ryzen Threadripper 1950X
Румынское медиа Lab501 заполучило образец ноутбука с процессором Core i9-12900HK. Эта модель получила 14 ядер, шесть из которых — P, а восемь — E. Максимальная частота тут составляет 5 ГГц при потреблении в 45 Вт. По собственным оценкам Intel, в играх процессор на 28% быстрее, чем i9-11900HK с архитектурой Tiger Lake. Модель ноутбука осталась неизвестной. Сообщается лишь, что он поддерживает DDR5 (32 ГБ).
Процессор возглавил таблицы производительности во всех проведённых синтетических тестах. В CInebench прирост производительности составил 15%, а в PCMark 8 — 8% в PCMark 8.
Авторы отметили, что Core i9-12900HK быстрее даже Ryzen Threadripper 1950X в Cinebench R20. Частота модели Intel достигла 4,988 ГГц, мощность при этом — 113 Вт, а температура — 99 градусов по Цельсию.