Ноутбук с самым быстрым новым процессором Intel протестировали

Румынское медиа Lab501 заполучило образец ноутбука с процессором Core i9-12900HK. Эта модель получила 14 ядер, шесть из которых — P, а восемь — E. Максимальная частота тут составляет 5 ГГц при потреблении в 45 Вт. По собственным оценкам Intel, в играх процессор на 28% быстрее, чем i9-11900HK с архитектурой Tiger Lake. Модель ноутбука осталась неизвестной. Сообщается лишь, что он поддерживает DDR5 (32 ГБ).

Процессор возглавил таблицы производительности во всех проведённых синтетических тестах. В CInebench прирост производительности составил 15%, а в PCMark 8 — 8% в PCMark 8.