Ноутбук с видеокартой Intel оказался слабым по графике

Сообщается, что графический ускоритель Intel Arc в ноутбуке оснащён 12,6 ГБ видеопамяти. Понятно, что у графического процессора 512 исполнительных блоков. Именно столько, по слухам, будет у топовой модели Intel Arc Alchemist. Частота GPU составила 1,8 ГГц.

В тесте OpenCL видеокарта набрала всего 32 034 балла. Это уровень старой GeForce GTX 1060. Не исключено, что такие плохие результаты — следствие отсутствия оптимизации со стороны драйверов и ПО. Ожидается, что у финальной версии флагманской видеокарты производительность будет выше — на уровне мобильной GeForce RTX 3070.