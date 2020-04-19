Ноутбук со встроенной в процессор AMD графикой приблизился по быстродействию к модели с отдельной видеокартой NVIDIA

Мобильные процессоры серии Ryzen 4000 построены на микроархитектуре Zen 2. В качестве графики у них выступают GPU Vega.

Эксперты сравнили ноутбук на AMD Ryzen 7 4800U с несколькими другими. Один из них был оборудован видеокартой NVIDIA GeForce MX250 и процессором Intel Core i5-10210U. Другой — платформой Intel Core i7-1065G7 с графикой Iris Plus Graphics G7, а третий — AMD Ryzen 5 4600U.

Ноутбуки протестировали в различных играх. Результаты показали, что именно устройство на AMD Ryzen 7 4800U плотнее всех других приблизилось к ноутбуку с отдельной видеокартой NVIDIA GeForce MX250. Такой прирост во встроенной графике впечатляет.