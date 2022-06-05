Ноутбук Xiaomi со сверхчётким экраном 15,6" и новейшими Ryzen 6000 отдают со скидкой

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Ноутбук Xiaomi со сверхчётким экраном 15,6" и новейшими Ryzen 6000 отдают со скидкойНа AliExpress
На AliExpress распродают 15,6-дюймовый ноутбук Xiaomi RedmiBook 15 2022 Ryzen Edition.
Ноутбук предлагается в трёх вариантах: с процессором Ryzen 5, графикой AMD Radeon 660M и 16 ГБ оперативной памяти, Ryzen 7 6800H + AMD Radeon 680M + 16 ГБ; Ryzen 5 6600H + NVIDIA RTX 2050 + 16 ГБ. Первый вариант можно купить за 62 838 рублей (если заранее на странице товара применить все купоны):
Второй вариант обойдётся в 70 500 рублей, а третий — 78 913 рублей.
Отметим, что, как обычно, все акции актуальны и проверены только на момент публикации новости. Тут количество товара может быть ограничено, поэтому стоит проверить доступность ноутбука самостоятельно по этой ссылке.