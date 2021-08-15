Ноутбукам Apple предсказали рост продаж

Аналитик ожидает, что поставки ноутбуков Apple вырастут на 20% в годовом выражении в конце 2021 и 2022 году. То есть главным драйвером продаж miniLED-панелей будут MacBooks. Также продажи ноутбуков будет двигать совершенно новый дизайн.

Пока единственным продуктом с miniLED является 12,9-дюймовый iPad Pro.

Напомним, анонс новых MacBook ожидается в ближайшие несколько месяцев. Помимо вышеперечисленных новшеств, в грядущих ноутбуках будут установлены новые фирменные процессоры Apple.

Куо предсказывает, что начиная с 2023–2024 годов «себестоимость производства Micro LED значительно уменьшится». Поэтому настоящий расцвет следует ожидать тогда.