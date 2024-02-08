Ноутбукам Google грозит запрет в датских школах из-за риска для данных учеников

Проблема заключается в том, что Google использует собранные данные с Chromebook и Google Workspace for Education в «собственных целях», что считается недопустимым в соответствии с действующими правилами. У муниципалитетов есть время до 1 марта, чтобы объяснить, как они прекратят передачу данных Google, а полный запрет на сбор данных вступит в силу к 1 августа. Это может заставить школы полностью отказаться от Chromebook.

Проблема заключается в том, что Google использует данные учеников для нерекламных целей, таких как анализ производительности и разработка функций. Регуляторы утверждают, что это нарушает неприкосновенность частной жизни. Datatilsynet также критикует муниципалитеты за недостаточную оценку рисков перед внедрением сервисов Google.