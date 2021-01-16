Ноутбуки Apple перестали работать без подключения к розетке

Об этом пишет iXBT со ссылкой на китайские источники. По информации СМИ, проблема обнаружилась у сотен пользователей. Apple уже разбирается с ситуацией.

Сообщается, что некоторые MacBook Pro просто перестают заряжаться, показывается, что уровень заряда их аккумулятора составляет 1%. Кроме того, пользователь получает уведомление о необходимости ремонта.

При постоянном подключении к сети ноутбук работает. Но это, конечно, неудобно. Китайские пользователи уже обратились в сервисные центры с проблемой. Замена аккумуляторов, как пишет СМИ, помогла не во всех случаях. Проблема касается и ноутбуков на Intel, и ноутбуков с фирменными процессорами M1.