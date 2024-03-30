Ноутбуки Chromebook ждет самое важное обновление: Chrome отделят от ОС

В настоящее время Chromebook перестают получать обновления браузера по истечении срока действия автообновления (AUE). Хотя это не кажется большой проблемой для новых функций, это делает пользователей уязвимыми к рискам безопасности без критически важных исправлений. Отделение Chrome от ChromeOS решает эту проблему. Сделав Chrome отдельным приложением, пользователи смогут напрямую загружать и устанавливать обновления браузера, причем в течение многих лет после окончания срока службы Chromebook.

Это значительно снижает проблему утилизации отходов и продлевает срок службы Chromebook после окончания срока их официальной поддержки. Недавно Google продлила срок поддержки Chromebook до десяти лет для моделей, выпущенных с 2019 года, но Lacros предлагает еще более долгосрочное решение.

Переход на Lacros будет плавным для пользователей, обещает компания.