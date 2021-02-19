Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:55
Ноутбуки Dell стали доступны по ежемесячной подписке в России
От 5 тысяч рублей в месяц
Компания Dell запустила в России программу Dell | Forward, которая позволяет пользоваться ноутбуками по ежемесячной подписке. Устройство также можно постепенно выкупить.
Подписка распространяется на ноутбуки линеек Latitude, XPS. Стоимость ежемесячной подписки начинается от 5064 рублей в месяц.
Из пресс-релиза компании следует, что процесс подписания договора лизинга происходит онлайн. Рассмотрение заявки занимает не более минуты. После этого ноутбук доставляют клиенту в любой регион России. Подать заявку можно по этой ссылке.
Платить за ноутбук можно с любых банковских карт в личном кабинете на сайте подпишись.рф. В договоре прописано 18 ежемесячных платежей. Так клиент постепенно выкупает ноутбук. После всех платежей остаточная стоимость устройства составляет около 40% от первоначальной цены. Можно доплатить эти деньги и забрать ноутбук или бесплатно обменять устройство на новое.