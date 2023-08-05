Ноутбуки Google с истекшим «сроком годности» заметили на Amazon за полную цену

Ноутбуки Google с истекшим «сроком годности» заметили на Amazon за полную ценуЧтобы избежать критики, нужно просто увеличить этот срок
Компания Google подвергается критике за то, что не продлевает срок службы ноутбуков Chromebook, для которых истек срок автоматического обновления (AUE). Несмотря на то, что ноутбуки с истекшим сроком службы уже устарели и больше не получают обновлений безопасности и новых функций, они по-прежнему продаются на таких популярных интернет-магазинах, как Amazon и Walmart, по тем же ценам, что и раньше.
Американская правозащитная организация PIRG ранее обратилась к компании Google с призывом продлить поддержку этих устройств. Эта проблема особенно актуальна для школ, которые запаслись Chromebook во время пандемии, а теперь срок годности многих из них истекает в ближайшее время.
Критики недовольны тем, что «устаревшие» ноутбуки Google продолжают продаваться за «фулл прайс». Они считают, что компании необходимо в таком случае продлить срок поддержки.