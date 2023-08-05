Ноутбуки Google с истекшим «сроком годности» заметили на Amazon за полную цену

Чтобы избежать критики, нужно просто увеличить этот срок

Компания Google подвергается критике за то, что не продлевает срок службы ноутбуков Chromebook, для которых истек срок автоматического обновления (AUE). Несмотря на то, что ноутбуки с истекшим сроком службы уже устарели и больше не получают обновлений безопасности и новых функций, они по-прежнему продаются на таких популярных интернет-магазинах, как Amazon и Walmart, по тем же ценам, что и раньше.