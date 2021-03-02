Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:55
Ноутбуки Huawei стали сверхпопулярными в России
Модели серии MateBook D
Компания Huawei сообщила, что ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 стали сверхпопулярными в России — вошли в пятёрку самых продаваемых.
Таковы итоги 2020 года. В пресс-релизе Huawei напомнила, что ноутбуки имеют алюминиевый корпус, Full HD IPS-экран и встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев.
Кроме того, компания провела опрос среди владельцев ноутбуков MateBook D и выяснила, какие характеристики устройств более важны для пользователей. 80,6% опрошенных заявили, что важной особенностью является дизайн моделей, в том числе яркий IPS-экран с тонкими рамками и цельнометаллический корпус. Для 83,9% важна высокая производительность, для 51,6% — система разблокировки со сканером отпечатков пальцев, а для 32,3% — функция обмена файлами между ПК, планшетами и смартфонами.
Как оказалось, 38,7% владельцев ноутбуков MateBook D пользуются ими для просмотра видео и сайтов.