Ноутбуки Huawei стали сверхпопулярными в России

Таковы итоги 2020 года. В пресс-релизе Huawei напомнила, что ноутбуки имеют алюминиевый корпус, Full HD IPS-экран и встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев.

Кроме того, компания провела опрос среди владельцев ноутбуков MateBook D и выяснила, какие характеристики устройств более важны для пользователей. 80,6% опрошенных заявили, что важной особенностью является дизайн моделей, в том числе яркий IPS-экран с тонкими рамками и цельнометаллический корпус. Для 83,9% важна высокая производительность, для 51,6% — система разблокировки со сканером отпечатков пальцев, а для 32,3% — функция обмена файлами между ПК, планшетами и смартфонами.

Как оказалось, 38,7% владельцев ноутбуков MateBook D пользуются ими для просмотра видео и сайтов.