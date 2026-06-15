Ноутбуки Lenovo ThinkBook 16p 2026 получили Core Ultra 7 251HX и RTX 5060

Память и накопитель можно заменить самостоятельно: два слота DDR5 позволяют установить до 64 ГБ ОЗУ, два слота M.2 PCIe до 4 ТБ суммарного объёма SSD. Охлаждение обеспечивают два вентилятора с медными радиаторами.

Порты: два Thunderbolt 4, три USB-A, HDMI 2.1, SD-кардридер и разъём для наушников. Есть сертификация прочности MIL-STD-810H.

Аккумулятор 85 Вт·ч, быстрая зарядка до 50% за 30 минут.