Ноутбуки на новых процессорах AMD и Intel сравнили по производительности и автономности

В среднем по различных рабочим нагрузкам модель с AMD-процессором была на 19% быстрее конкурентной. Что касается автономности, то в тесте со стримингом видео с качеством 4K HDR через Wi-Fi ноутбук с Ryzen 7 4800H смог продержаться на 25% дольше, чем ноутбук с Core i7-10750H при одинаковой ёмкости аккумулятора.

Также эксперты сравнили ноутбуки в играх Watch Dogs 2, Grand Theft Auto V, Wolfenstein II, Far Cry 5, Battlefield V, Hitman 2, Resident Evil 2, Metro Exodus, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, Control, Rocket League, Civilization VI, CS: GO, Rainbow Six Siege. Стоит отметить, что оба ноутбука могут работать в режимах Enthusiast Mode и Overboost Mode. В целом, система с Intel была быстрее в играх.