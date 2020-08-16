Ноутбуки на новых процессорах AMD и Intel сравнили по производительности и автономности

Первый ноутбук XMG Core 15 оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H, а второй — Intel Core i7-10750H. В остальном они одинаковы: видеокарта RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, экран разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц.

Итак в Cinebench R20 явным лидером в многопоточном тесте оказался вариант с процессором AMD. Разрыв в производительности с Intel-версией составил 40%. В однопоточном тесте вперёд вырывается Core i7-10750H.