Ноутбуки Razer Blade 18 получат видеокарты RTX 50-й серии

Опубликовано 27 февраля 2025, 00:451 мин.
Ноутбуки Razer Blade 18 получат видеокарты RTX 50-й серииИ двухрежимный дисплей
Razer показала игровой ноутбук Blade 18, который уже доступен для предварительного заказа. Blade 18 оснащен большим 18-дюймовым дисплеем, который может переключаться между разрешением 4K с частотой 240 Гц и Full HD с частотой 440 Гц. Он оснащен процессорами Intel Arrow Lake и стоит от 3 199,99 долларов за модель с RTX 5070 Ti, а элитная версия RTX 5090 — от 4 499,99 долларов. Он поступит в продажу в конце апреля.
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Наряду с решением Razer стало известно, что цена ноутбука ROG Strix Scar 16 с RTX 5080 от Asus составляет 3 299,99 долларов, а Zephyrus G14 с RTX 5070 Ti — 2 499,99 долларов. Цена на MSI Titan 18 HX AI с RTX 5090 составляет 5 999,99 долларов.
Эти ноутбуки очень дороги, а некоторые стоят больше, чем предыдущие модели с графическими процессорами RTX 40-й серии. Остается надеяться, что новые мобильные GPU смогут избежать некоторых проблем с производительностью и энергопотреблением, которые наблюдаются в последних ПК-картах Nvidia.