Ноутбуки Razer Blade 18 получат видеокарты RTX 50-й серии

Наряду с решением Razer стало известно, что цена ноутбука ROG Strix Scar 16 с RTX 5080 от Asus составляет 3 299,99 долларов, а Zephyrus G14 с RTX 5070 Ti — 2 499,99 долларов. Цена на MSI Titan 18 HX AI с RTX 5090 составляет 5 999,99 долларов.

Эти ноутбуки очень дороги, а некоторые стоят больше, чем предыдущие модели с графическими процессорами RTX 40-й серии. Остается надеяться, что новые мобильные GPU смогут избежать некоторых проблем с производительностью и энергопотреблением, которые наблюдаются в последних ПК-картах Nvidia.