Ноутбуки с RTX 3070 Ti сравнили с 3080 Ti в девяти играх

Авторы канала BENCHMARKS FOR GAMERS на YouTube запустили в разрешении 1440p на ноутбуках CLEVO PD70PNN и CLEVO PD70PNT (Core i7-12700H + RTX 3070 Ti и Intel Core i9-12900H + RTX 3080 Ti соответственно) девять современных игровых проектов. Среди игр были God of War, Forza Horizon 5, Kena, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone, Halo Infinite, F1 2021, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6.

В God of War с ультра-пресетом средняя частота кадров с RTX 3070 Ti равнялась 53 к/с, с RTX 3080 Ti - 61 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках Extreme. Средняя производительность в ней составляла 83,5 к/с (RTX 3070 Ti) и 84,5 к/с (RTX 3080 Ti).

Игра Kena шла с ультра-пресетом. В ней частота кадров в среднем составляла 67 к/с с RTX 3070 Ti и 73 к/с с RTX 3080 Ti.

В Cyberpunk 2077 средний FPS с DLSS Quality, RT Ultra и ультра-пресетом равнялся 38,5 к/с и 44,5 к/с (RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti соответственно).

В Call of Duty: Warzone с отключенной трассировкой лучей на ультра-настройках средняя частота кадров составляла 95,5 к/с (RTX 3070 Ti) и 101,5 к/с (RTX 3080 Ti).