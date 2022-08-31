Ноутбуки с RTX 3070 Ti сравнили с 3080 Ti в девяти играх

Ноутбуки с RTX 3070 Ti сравнили с 3080 Ti в девяти играхОдин из них превосходит конкурента, но ненамного
Авторы канала BENCHMARKS FOR GAMERS на YouTube запустили в разрешении 1440p на ноутбуках CLEVO PD70PNN и CLEVO PD70PNT (Core i7-12700H + RTX 3070 Ti и Intel Core i9-12900H + RTX 3080 Ti соответственно) девять современных игровых проектов. Среди игр были God of War, Forza Horizon 5, Kena, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone, Halo Infinite, F1 2021, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6.
В God of War с ультра-пресетом средняя частота кадров с RTX 3070 Ti равнялась 53 к/с, с RTX 3080 Ti - 61 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась на настройках Extreme. Средняя производительность в ней составляла 83,5 к/с (RTX 3070 Ti) и 84,5 к/с (RTX 3080 Ti).
Игра Kena шла с ультра-пресетом. В ней частота кадров в среднем составляла 67 к/с с RTX 3070 Ti и 73 к/с с RTX 3080 Ti.
В Cyberpunk 2077 средний FPS с DLSS Quality, RT Ultra и ультра-пресетом равнялся 38,5 к/с и 44,5 к/с (RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti соответственно).
В Call of Duty: Warzone с отключенной трассировкой лучей на ультра-настройках средняя частота кадров составляла 95,5 к/с (RTX 3070 Ti) и 101,5 к/с (RTX 3080 Ti).
Средние показатели производительности в Halo Infinite на ультра-графике составили с RTX 3070 Ti - 64 к/с, с RTX 3080 Ti - 68,5 к/с.
F1 2021 запускалась с RT Medium и ультра-высоким пресетом. Средняя частота кадров в игре равнялась 82 к/с (RTX 3070 Ti) и 87,5 к/с (RTX 3080 Ti).
В Assassin's Creed Valhalla на ультра-высоких настройках графики средняя производительность находилась на уровне 63 к/с и 65 к/с (RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti).
Far Cry 6 шла с включенной трассировкой лучей и ультра-пресетом. В среднем здесь удалось достичь 67 к/с (RTX 3070 Ti) и 69,5 к/с (RTX 3080 Ti).
Вывод
Средняя частота кадров во всех девяти играх больше на 7 процентов была у RTX 3080 Ti (73 к/с против 68 к/с). При этом лучшие результаты обе видеокарты показали в Call of Duty: Warzone (95,5 к/с и 101,5 к/с), а худшие - в Cyberpunk 2077 (38,5 к/с и 44,5 к/с).
Характеристики ноутбука CLEVO PD70PNN:
- процессор: Intel Core i7-12700H;
- видеокарта: RTX 3070 Ti Laptop GPU;
- оперативная память: PNY XLR8 Gaming 2x16GB, SO-DIMM DDR4-3200.
Характеристики ноутбука CLEVO PD70PNT:
- процессор: Intel Core i9-12900H;
- видеокарта: RTX 3080 Ti Laptop GPU;
- оперативная память: PNY XLR8 Gaming 2x16GB, SO-DIMM DDR4-3200.