Ноутбуки с Windows 11 будут работать от аккумулятора дольше

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:53
Ноутбуки с Windows 11 будут работать от аккумулятора дольшеПоможет новая функция
Microsoft представила функцию Dynamic Refresh Rate (DRR) для новой Windows 11. Эта опция позволит экономить заряд батареи на ноутбуке.
Некоторые ноутбуки сейчас поставляются с экранами частотой обновления 120 Гц и больше. Такие показатели сказываются на времени автономной работы.
В Windows 10 пользователь мог выбрать между 60 Гц и 120 Гц, и этот выбор оставался неизменным. Функция DRR же будет автоматически выбирать частоту обновления в зависимости от используемого сценария работы. Например, при наборе электронных писем будет включён режим 60 Гц, а вот во время скроллинга включится режим 120 Гц.
Напомним, релиз Windows 11 должен состояться в октябре. По слухам, «днём Windows 11» назначено 20 октября.